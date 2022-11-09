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Презентация Псковского Совета молодых литераторов пройдет в Пскове

Официальная презентация Псковского Совета молодых литераторов (СМЛ) Союза писателей России состоится 30 ноября в 18:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Приглашаются все любители стихов и прозы в актовый зал Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2).

На презентации гостям расскажут о возможностях Совета, представят творческие площадки города. И, конечно, перед зрителями выступят опытные и начинающие поэты и прозаики.