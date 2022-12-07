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Как нейросеть видит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. ФОТО

Как нейросеть видит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области в мире фэнтези, Псковской Ленте Новостей представили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ольга Федорова, скрипка. Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Псковская областная филармония все чаще стала использовать в своей деятельности новые технологии. Те, кто был на концертах в честь открытия сезона, «виртуозы арфы» и «Щедрин-сюита» могли в полной мере наслаждаться великолепным визуальным сопровождением, которое было создано искусственным интеллектом.

На этот раз нейросеть попросили представить, как бы выглядел губернаторский симфонический оркестр в мире фэнтези:

Анастасия Михайловская, арфа

Роман Романов, контрабас

Дмитрий Жданов, виолончель

Александр Назаров, скрипка

Александра Швайкова, альт

В декабре в Псковской областной филармонии пройдет новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?», в визуальном оформлении которого непосредственное участие примет искусственный интеллект. Зрителей ждет уже масштабная анимация, созданная нейросетью.

Билеты доступны в кассе и на сайте большого концертного зала.