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Муралы по мотивам «Алых парусов» нарисуют в Гдове

О появлении нового туристического маршрута «Гдовская Ассоль» сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

К празднованию 700-летия города будут созданы три мурала, эскизы которых навеяны повестью Александра Грина «Алые паруса».

«Как известно, прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин, чей романтический образ был воплощен и в эскизах к муралам Петербургского художника Сергея Руднева, ныне проживающего в Пскове. Наносить муралы на стены зданий будут 12 декабря. А уже к концу этого года горожане смогут любоваться красочными картинами», – отметила Ольга Тимофеева.

Муралы появятся на трансформаторной будке на улице Карла Маркса, 2, а также на домах, расположенных по адресам Карла Маркса, 6а и Карла Маркса, 32.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.