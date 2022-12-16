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Отснятый в Пскове выпуск программы «Повара на колесах» покажут на Первом канале

Выпуск программы «Повара на колесах», отснятый в Пскове, выйдет на Первом канале в это воскресенье, 18 декабря, в 11:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Видео: Первый канал

Звездные шефы Денис Крупеня и Виталий Тихонов побывали в Псковском кремле, познакомились с реконструкторами, увидели страусиную ферму и многое другое.

А для кулинарного сражения они отправились на местный рынок, чтобы найти лучшие продукты и приготовить из них уникальные блюда.