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Псковичей приглашают еще раз окунуться в «волшебный мир» дачи Деда Мороза

Псковичей приглашают еще раз окунуться в «волшебный мир» дачи Деда Мороза до 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Череду зимних праздников 14 января по традиции завершит Старый Новый год! И мы приглашаем вас в эти праздничные дни посетить настоящую сказку и еще раз окунуться в волшебный мир дачи Деда Мороза», – отметили в ТКД.

Гостей ждет театрализованное представление и интерактивная программа.

«В тайной комнате Дедушки Мороза вы узнаете об одном из самых невероятных явлений в мире - северном сиянии. Каждый маленький гость получит сладкий подарок», – дополнили в дирекции.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии, на территории самой дачи или по ссылке.