Сцена / Проекты

Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Комитет по культуре Псковской области приглашает негосударственные НКО, коммерческие организации и муниципальные учреждения (кроме казенных), индивидуальных предпринимателей к участию в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В новом грантовом конкурсе сохранится девять тематических направлений — «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Заявочная кампания на конкурс продолжится с 1 февраля до 20 марта включительно. Общий грантовый фонд конкурса составляет 4 млрд рублей.

Проектные заявки подаются в личном кабинете на официальном сайте грантодателя.

На базе ТКД действует грантовый консультационный центр, куда можно обратиться с вопросами о подготовке заявки на грантовые конкурсы в сфере культуры. Вопросы можно направить Алексею Жуковскому. Telegram: +7 (911) 351-97-52.