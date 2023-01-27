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Встреча со свадебным консультантом прошла в особняке Лавриновского в Пскове

В особняке Лавриновского в Пскове продолжается цикл встреч в формате дня открытых дверей. 8 января состоялась встреча под названием «Свадебный консультант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

От ведущего Михаила Черкасова невесты узнали, что современные свадьбы становятся ещё более личными, и пары стараются сделать этот день лёгким и понятным для себя. Каравай можно заменить багетом с икрой и маслом, на некоторых свадьбах за «горько» платят деньги и на свадьбе могут украсть не только невесту, но и жениха.

Представитель Театрально-концертной дирекции Анна Зоткина показала разные форматы проведения мероприятий в особняке: творческие фотосессии, камерные свадьбы, квизы и форумы. А также презентовала «Романтический ужин» в особняке Лавриновского при свечах и совершенно новый формат иммерсивного воскресного бранча «Репетиция вашей свадьбы», который пройдёт 26 февраля в 15:00.

О тайнах и интерьерах особняка, погружая в глубокую историю рода Лавриновских, рассказал Александр Неронов – начальник отдела специальных программ комитета юстиции Псковской области.

И в завершении невесты узнали от основателя Smokepskov Кристины Дымовой всё о цветном дыме, в каких заведениях города разрешены в помещениях холодные фонтаны, как можно использовать тяжёлый дым на выездных регистрациях и уличных площадках, какие спецэффекты можно использовать для определения пола ребёнка на свадьбе, если невеста уже в положении.

«Ждем невест и будущих молодоженов 26 февраля в 15:00 на торжественном и ярком событии – иммерсивном воскресном бранче "Репетиция вашей свадьбы"», - добавили в ТКД.

По всем вопросам: Анна Зоткина 8913 845 43 81