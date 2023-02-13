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Иммерсивный свадебный бранч пройдёт в особняке Лавриновского в Пскове

Иммерсивный свадебный бранч для женихов и невест «Репетиция вашей свадьбы» пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Мероприятие погрузит гостей в романтическую трогательную метафизику любви молодой пары. Гости окунутся в атмосферу настоящего свадебного торжества - станут участниками трогательной постановочной регистрации по индивидуальному сценарию, насладятся напитками барного кейтерринга и сладостями кэнди-бара. Шоу-программа порадует пары прекрасным вокалом Софьи Самсоновой, а в интерактивной зоне буллит-тайм можно будет сделать фотографии в замедленной съемке. Кроме того, невестам обязательно придется по вкусу модный показ свадебных платьев от дизайнера из Санкт-Петербурга. И завершится мероприятие демонстрацией спецэффектов во внутреннем дворе – холодные фонтаны и тяжелый дым», - рассказали организаторы.

На воскресном бранче ведущие специалисты свадебной индустрии поделятся своими секретами и советами с будущими молодоженами в индивидуальной беседе. Мероприятие пройдет 26 февраля в 15:00 в особняке Лавриновского (улица Детская, 2). Вход свободный, по предварительной записи.

Организатор мероприятия: Театрально-концертная дирекция, особняк Лавриновского. Генеральные партнеры: отель «Покровский», туристическое агентство «Атмосфера путешествий», аренда автомобилей VipPskov, организация и оформление свадьбы «Kolibri».