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Мастер-класс баяниста Андрея Шелыганова пройдет в Пскове

В рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…» в Пскове пройдет концерт и мастер-класс баяниста Андрея Шелыганова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Андрей выпускник музыкального колледжа и МГИМ имени А. Шнитке (класс профессора, заслуженного работника культуры А. И. Леденева), РАМ имени Гнесиных (класс Народного артиста России, профессора Ф. Р. Липса). Является руководителем квинтета народных инструментов «Валдай» и концертмейстером оркестра русских народных инструментов Российского государственного музыкального центра радио «Орфей».

Встреча пройдет 23 апреля в 13:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Вход на мероприятие свободный.

В 13:00 пройдет концерт и творческая встреча с музыкантом, а в 14:00 состоится мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ и колледжа искусств.

Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.