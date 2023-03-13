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Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему»

Творческие коллективы приглашают принять участие в музыкально-хореографическом конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему» в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Приглашаются к участию музыкальные и хореографические творческие коллективы и исполнители, проживающие на территории Псковской области, представляющие культуру и народное творчество разных национальностей.

К участию допускаются видеозаписи со следующим контентом:

хореографические номера, представляющие национальные танцы;

музыкально-хореографические формы, отражающие национальные традиции (хоровод, пляска);

вокальные номера, представляющие национальные песни, песенные традиции, напевы и другое;

инструментальные номера с использованием традиционных народных инструментов.

Прием заявок осуществляется в период с 3 мая по 15 мая на почту rvpskov@mail.ru Псковской региональной общественной молодежной организации «Равные возможности».

Главный приз — 10 000 рублей*

* Информация об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается в официальном сообществе проекта «Равные возможности».