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Запись аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» завершили в Псковской области

Запись аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» завершили в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в озвучке аудиоспектакля-экскурсии приняли участие ведущий Дмитрий Волхонов, артист театра Сергей Иванов, заслуженный артист России Сергей Попков, певицы Елизавета Ковтун и Екатерина Андреева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Напомним, маршрут с аудиосопровождением будет пролегать по любимому пешеходному пути критика с остановками вблизи наиболее значимых в его жизни мест: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова; памятник княгине Ольге; Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина; скамейка, созданная в память о писателе; площадь Ленина; Свято-Троицкий кафедральный собор.

«Слушатели узнают, с каким жизненным багажом прибыл 25-летний Курбатов на берега Великой, интересные факты из автобиографии Курбатова от лица Валентина Яковлевича, прихожанином какой церкви он был и его отношение к Александру Пушкину», - рассказали в ТКД.

Доступ к аудиоэкскурсии будет осуществляться через QR-код. Любой житель и гость Пскова, скачав приложение на телефон, может пройти по маршруту пешком, и смартфон сам начнет рассказ при приближении к достопримечательности.

Проект реализует Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.