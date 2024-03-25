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Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» снова покажут в Довмонтовом городе

Показ мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» пройдёт на стенах Псковского кремля 28 и 30 августа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В каждый из дней будет два сеанса: в 21:20 и 22:20. Вход осуществляется строго по пригласительным билетам, которые можно будет получить в кассе Большого концертного зала Псковской областной филармонии с 27 августа (по режиму работы кассы). В одни руки можно получить не более четырёх билетов.

Спектакль расскажет о героях-псковичах, известных исторических личностях региона, которые во все времена стояли на защите рубежей России.

В создании спектакля использована техника проекционного шоу с элементами 3D-мэппинга и лазерного шоу.