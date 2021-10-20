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Сцена / Спектакли

Показ спектакля «Шаганэ. Тайна поэта» состоялся в Пскове. ФОТО

20.10.2021 13:01|ПсковКомментариев: 0

На новой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоялся показ моноспектакля «Шаганэ. Тайна поэта». Актриса Тата Хачатрян оживила образ героини из стихов Сергея Есенина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«История Шаганэ, загадочной восточной красавицы, музы Сергея Есенина, оставалась невидимой по сей день. В ее судьбе накрепко сплетены события бурных 20-х годов, борьба за право быть собой, роковая встреча с великим русским поэтом. В ней само существование армянской женщины, наполненное надеждами на счастье и стремлением к свободе», - рассказали в ТКД.

Актриса Тата Хачатрян работает как в драматическом театре, так в мюзиклах и кино. Ее имя знакомо зрителям по спектаклям Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: «Оливер Твист», «Аладдин»; сериалам «Доктор Рихтер», «Мажор-3» и другим, а также по опере «Замок герцога Синяя Борода», поставленной в Мариинском театре, спектакль был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска».

 

Еще одна возможность увидеть спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» у псковичей будет в среду, 20 октября.

Организаторами показа выступают Театрально-концертная дирекция и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.

Теги: #театр #спектакль #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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