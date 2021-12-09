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После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил специальную скидку на просмотр спектакля «Сережа очень тупой» для гостей с именем Сергей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

«Дарим скидку 15% всем Сережам на спектакль нашего театра "Сережа очень тупой"! Посетителю достаточно будет предъявить паспорт в кассе театра. Приглашаем посмотреть спектакль и убедиться, что все мужчины с именем Сережа тут ни при чем!» - говорится в сообщении.

Ближайшие показы спектакля «Сережа очень тупой» пройдут 22 и 27 января, а также 10 и 11 февраля. При этом скидка действительна только при покупке билета в кассе театра.

Ранее сообщалось, что псковичка подала жалобу на драматический театр в антимонопольную службу. Жительницу региона возмутило, что на территории гипермаркета в областном центре стоит билборд с рекламой спектакля «Сережа очень тупой». По ее мнению, это название оскорбляет людей с именем Сергей.