После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил специальную скидку на просмотр спектакля «Сережа очень тупой» для гостей с именем Сергей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.
Ближайшие показы спектакля «Сережа очень тупой» пройдут 22 и 27 января, а также 10 и 11 февраля. При этом скидка действительна только при покупке билета в кассе театра.
Ранее сообщалось, что псковичка подала жалобу на драматический театр в антимонопольную службу. Жительницу региона возмутило, что на территории гипермаркета в областном центре стоит билборд с рекламой спектакля «Сережа очень тупой». По ее мнению, это название оскорбляет людей с именем Сергей.