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Сцена / Спектакли

Новую солистку спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» представил Псковский драмтеатр

26.01.2022 20:54|ПсковКомментариев: 0

В спектакле-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева сменилась солистка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Катя Руч, обладательница бархатного альта, будет солировать в театральном кафе уже 4 февраля», - добавили в пресс-службе театра.

Спектакль «Постой, паровоз!» проходит в формате вечера арестантской песни. В сет-лист спектакля-кабаре вошли два десятка песен, считающихся классикой тюремного романса ХХ века, и стихи.

«Лучшие образцы "русского шансона" (здесь и Вертинский, и Галич, и песни на стихи Евгения Евтушенко, Веры Инбер, Юза Алешковского) исполняются в необычных аранжировках. Великолепная джазовая вокалистка Катя Руч солирует под фортепиано, гитару и перкуссию, в некоторые песни неожиданно вплетаются классические или популярные эстрадные мелодии, всем известная "блатная песня" звучит утонченно и еще более пронзительно», - добавили в пресс-службе театра.

Как отметили в театре, спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это не просто спектакль-концерт, «это разговор об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях».

«Катя Руч – джазовая вокалистка с альтовым тембром, ее вокал можно сравнить с завораживающим пением Далиды или Аманды Лир. Ее, квалифицированного лингвиста, преподавателя иностранных языков, любовь к музыке привела в Псковский областной колледж искусств, где она окончила класс Ларисы Дмитриевой (эстрадный вокал)», - добавили в театре.

В настоящее время Катя Руч – солистка кавер-группы Fresco – акустического проекта, сочетающего этническую, джазовую и современную музыку.

Музыкальный состав спектакля-кабаре «Постой, паровоз!»: Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий: артист Псковского театра драмы Андрей Кузин. Музыкальный руководитель спектакля: Елена Обухова. Режиссер: Дмитрий Месхиев.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» состоится 4, 6, 9 и 26 февраля, а также 6, 7, 19 и 26 марта. Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте театра.

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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