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Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта

Премьеру спектакля «Бовари» покажут в Псковском драмтеатре 8, 11 и 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Бовари» по роману французского писателя Гюстава Флобера. Свою сценическую интерпретацию мировой классики представит режиссер Дмитрий Акриш, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии и Молдавии, отметили в пресс-службе театра.

Роман «Мадам Бовари», признанный шедевром мировой литературы, был опубликован в 1856 году. Его автора сразу обвинили в оскорблении морали, но суд оправдал Гюстава Флобера.

«Эмма Бовари, жена провинциального врача, не обнаружив в браке романтической поэзии и возвышенности, воспетых бульварными романами, отдается страстным внебрачным связям. На первый взгляд, тривиальный сюжет о провинциальном адюльтере у Флобера оборачивается трагедией: в попытке стать счастливее Эмма губит и себя, и своих близких», - добавили в пресс-службе театра.

Роль Эммы Бовари в спектакле исполнит артистка Наталья Петрова (Зоя Пельц – «Зойкина квартира», Дездемона – «Отелло», Джейн Хейли – «Гробница малыша Тутанхамона» и другие).

Шарль Бовари – Денис Кугай (Яго – «Отелло», Тарелкин – «Смерть Тарелкина», Аллилуйя – «Зойкина квартира», Портер Хейли – «Гробница малыша Тутанхамона»).

В роли Леона, молодого любовника Эммы, – Камиль Хардин (Хлестаков – «Ревизор», Сережа – «Сережа очень тупой», Обольянинов – «Зойкина квартира»).

В роли циничного соблазнителя Родольфа Буланже – Максим Митяшин, новый артист Псковского театра драмы, известный по ролям в кино («Батальонъ», «Хорошие девочки попадают в рай», «Охота на дьявола», «Чужое гнездо», «Морские дьяволы» и других) и роли Городничего в спектакле «Ревизор».

В спектакле также заняты: заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный артист России Сергей Попков, Ксения Чехова, Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин.

Купить билеты на спектакль можно в кассе театра и на официальном сайте театра.

Дмитрий Акриш – театральный режиссер, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии, Молдавии. Спектакли Дмитрия Акриша неоднократно участвовали и становились лауреатами российских и международных театральных фестивалей, спектакль «Похороните меня за плинтусом» (2019), поставленный в Курганском театре драмы, получил четыре номинации Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Жанна» в Teatrul de nord (Сату-Маре) номинировался на высшую театральную премию Румынии. В московском Театре им. Ермоловой идут два спектакля Дмитрия Акриша: «Раскол» и «Пролетая над гнездом кукушки». В Национальном театре Молдовы Дмитрий Акриш поставил спектакль «Дом».