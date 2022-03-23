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Спектакль о полиции в идеальном мире покажут псковичам

Донецкий республиканский академический молодежный театр (город Макеевка) покажет в Пскове два спектакля в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

11 и 12 апреля гости представят на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина оптимистическую трагедию «Человек из Подольска» и сцены из столичной жизни «Как боги».

11 апреля Донецкий РАМТ покажет в Пскове спектакль «Человек из Подольска» по пьесе популярного современного драматурга Дмитрия Данилова.

«Это спектакль о том, какой могла бы быть полиция, если бы мы жили в идеальном мире, – отметили в театре. – Пьеса Дмитрия Данилова, по которой он поставлен, сочно характеризует актуальные проблемы нашего общества. Ее действие происходит в отделении полиции. Но здесь полиция - это не просто исполнительный орган, это полиция нравов и мыслей. Полицейские слушают хорошую музыку, читают серьезные книги, задумываются о смысле своей профессии и ведут очень странный допрос. Допрос человека из подмосковного города превращается в занимательную психологическую игру».

В театре отметили, что псковским зрителям творчество Дмитрия Данилова уже известно: в прошлом сезоне в Пушкинском театре состоялась премьера спектакля «Свидетельские показания» (режиссер – Семен Серзин) и прошел «Данилов-фест», в декабре 2021 года худрук театра Дмитрий Месхиев выпустил спектакль «Сережа очень тупой».

Узнать подробности и купить билеты на «Человек из Подольска» можно на сайте Псковского театра драмы.

12 апреля Донецкий РАМТ представит спектакль «Как боги», сцены из столичной жизни, по пьесе известного российского драматурга Юрия Полякова.

«В основе пьесы “Как боги” очень современная история о страсти, измене, предательстве, корыстолюбии, о цене, заплаченной человеком за успех. Спектакль заставляет задуматься о простых, но порой безысходных, как нам кажется, ситуациях, уготованных судьбой, задуматься о том, как сделать счастливыми наших близких, как построить отношения с детьми, но, самое главное, как при этом не стать жертвой правильности своего же решения», - анонсировал Донецкий молодежный театр.

Узнать подробности и купить билеты на этот спектакль можно на сайте Псковского театра драмы. «Большие гастроли» реализует «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.