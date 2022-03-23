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Увидеть премьерные спектакли по Пушкинской карте предлагают псковичам

Новые спектакли «Дядя Ваня» и «Бовари» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина доступны по «Пушкинской карте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Бовари» – спектакль по роману французского классика Гюстава Флобера, премьера которого состоялась 8 марта. Это хроника подавляемой страсти, безоглядного стремления к счастью, к любви, оборачивающихся в итоге разочарованием, ненавистью и опустошением. В попытке стать счастливее Эмма Бовари губит и себя, и своих близких.

«Дядя Ваня» – одна из самых известных пьес мировой драматургии, к которой уже более века обращаются культовые режиссеры и главные российские и мировые театры. «Дядя Ваня» – это исследование великим Чеховым драмы человеческой души, это концентрат обыденности, переходящей в вечность. Премьера спектакля состоится 30 и 31 марта.

Напоминаем, что владельцы Пушкинской карты могут оплатить ею билет почти на все репертуарные спектакли Псковского драматического театра.

Обладателей Пушкинской карты театр приглашает на комедии «Очень громкая премьера» и «Позвольте вам выйти вон!», трагедию «Отелло», спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», детектив «Свидетельские показания», спектакли по российской классике «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Ревизор», «Смерть Тарелкина», документальный секстет «Дни Победы», музыкально-поэтический спектакль «Цветаева и саксофон», драму-комикс «Гробница малыша Тутанхамона». Также «Пушкинской картой» можно оплатить билеты на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра», «Год жирафа».

Воспользоваться Пушкинской картой можно как в кассе, так и при покупке билета онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти напротив спектакля-участника программы профиль Пушкина. После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

«Пушкинская карта» – это виртуальная карта, которую может оформить на Госуслугах молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет включительно. На карте будут доступны 5 тысяч рублей, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий.