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Афишу спектаклей на май опубликовал псковский театр кукол

Псковский театр кукол опубликовал афишу спектаклей на май. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Так, в майскую театральную афишу попали спектакли, рекомендованные для совсем маленьких зрителей. Среди них интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди» (0+), спектакль о чудесных приключениях царского сына и Василисы Премудрой «Царевна-лягушка» (0+), обновленный спектакль «Красная шапочка» (0+), где зрители увидят абсолютно новые куклы, костюмы и декорации, спектакль о жителях сказочного Цветочного города «Незнайка и его друзья» (0+), а также постановка «Чудеса в решете» (3+) по мотивам известной сказки «Заяц, Лиса и Петух» на новый лад.

Для детей постарше театр кукол приготовил познавательные и увлекательные спектакли, которые будут интересны не только детям, но и их родителям – новая интерпретация всеми любимой сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» (6+) и музыкальный спектакль без слов по одноименной сюите Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» (6+).

В преддверии праздника Великой Победы театр кукол покажет 8 мая спектакль «Мы победим», который участвует в акции «В театр всей семьей». Билеты на этот спектакль можно купить со скидкой 50%.

Спектакль «Мы победим» – это попытка соединить несколько жанров: фронтовая клоунада, фронтовой театр кукол, боевые киносборники и песни военных лет. Основой спектакля являются фрагменты кукольных представлений, которые исполнялись на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах для поднятия боевого духа, настроения солдат. Спектакль даст возможность современным детям и их родителям приблизится к атмосфере того далекого времени, когда артисты, как и весь советский народ, всеми силами помогали приблизить Великую Победу.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра. Билет приобретается на каждого входящего в зал. Первый и второй ряд только для детей. Учтите это при покупке билетов. Кроме того, спектакли Псковского областного театра кукол участвуют в программе «Пушкинская карта».