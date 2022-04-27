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Номинант «Золотой маски» поставит в псковском театре спектакль по рассказам Булгакова

Известный театральный режиссер, троекратный номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Антон Федоров работает над спектаклем по рассказам Михаила Булгакова «Морфий» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Отмечается, что многие московские театралы уже называют режиссера «культовым». Антон Федоров сотрудничал с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими. Он также ученик выдающегося режиссера Юрия Погребничко.

Режиссер объединил в спектакле цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий» – историю жизни, победы над обстоятельствами и историю отчаяния и гибели. Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории, судьбы двух героев, помещенных в одни и те же обстоятельствах.

Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко (Доктор) и Камиль Хардин (Поляков). Также в «Морфии» заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Режиссер Антон Федоров ранее сотрудничал с московскими театрами «Гоголь-центр», «Около дома Станиславского», Салаватским и Стерлитамакским башкирским драматическим театром, Казанским ТЮЗом, Воронежским камерным театром и другими. Он родом из Башкортостана, его постановка продолжает специальный проект Псковского театра драмы «Режиссеры национальных регионов РФ в Пскове», в рамках которого в текущем сезоне уже выпустили свои работы Айрат Абушахманов из Уфы и Сергей Потапов из Якутска.

В 2020 году спектакль Антона Федорова «Ревизор» в театре «Около дома Станиславского» стал лауреатом московской театральной премии «Гвоздь сезона». В 2021 году спектакль Антона Федорова «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска», в двух из них стал лауреатом.

В 2022 году спектакли «Королевство кривых» (Альметьевский татарский драматический театр) и «Иваново детство» (Казанский театр юного зрителя) получили по 5 номинаций на «Золотую маску». Антон Федоров – режиссер-постановщик второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020). В спектакле «Морфий» режиссер сам работает над сценографией.

Над световым оформлением спектакля работает художник по свету Александринского театра Игорь Фомин, создавший световые партитуры более чем к ста спектаклям, многократный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска», неделю назад ставший ее лауреатом. Игорь Фомин сотрудничал с такими режиссерами, как Валерий Фокин, Андрей Могучий, Максим Диденко, Антон Оконешников, Андрей Калинин, Виктор Крамер, Владимир Варнава, Елизавета Бондарь и многие другие, в театрах Москвы (МХАТ имени Горького, «Современник»), Петербурга (Александринский театр, Мариинский театр, «Приют комедианта», Театр имени Ленсовета), Новосибирска («Красный факел», «Старый дом»), Уфы, Томска, Норильска, Альметьевска и других.

Премьера спектакля «Морфий» состоится 12, 13 и 29 мая на большой сцене Псковского театра драмы. Купить билеты можно на официальном сайте театра.