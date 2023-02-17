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Псковский театр драмы опубликовал афишу на 23-26 февраля

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представляет афишу мероприятий на праздничные дни с 23 по 26 февраля, в которую вошли комедии на большой и малой сцене, трагедия Шекспира «Отелло» и четыре спектакля для детей, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

В репертуаре Псковского театра драмы родители найдут спектакли для детей разных возрастов: от бэби-спектаклей для малышей до сказок для школьников.

23 февраля в афише спектакль для детей младшего школьного возраста – «Слон и птичка». Показы начнутся в 10:00 и 12:00. Билеты на этот спектакль закончились.

24 февраля в 15:00 и 18:00 театр приглашает зрителей на спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал». Вести на такой спектакль детей лучше в возрасте от 4-х до 9-ти лет. А отзывы зрителей показывают, что этот спектакль находит особенный отклик у родителей.

С малышами от 2-х до 6-ти лет зрители могут посетить бэби-спектакли «Год Жирафа» (24 февраля в 11:00) и «Невероятные приключения голубя Петра» (25, 26 февраля в 11:00).

Театр рекомендует своим зрителям приобретать билеты на детские спектакли заранее. «Если вы придете с ребенком в театр в надежде купить билеты перед спектаклем, а их не будет, маленький зритель, ожидающий праздника, очень расстроится», - добавили в пресс-службе.

Каждому зрителю нужен свой билет – и ребенку, и родителю. Афиша для детей.

В репертуаре Псковского театра драмы присутствуют также спектакли для взрослых:

23 февраля в 19:00 Псковский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Отелло».

25 февраля на большой сцене будет показана комедия «Пленные духи», героями которой стали поэты Серебряного века Александр Блок, Андрей Белый и семья химика Менделеева (в роли великого химика – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев).

26 февраля в афише демографическая комедия «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра режиссера Дмитрия Месхиева.

Билетов на спектакли в праздничные выходные осталось считаное количество. Полная афиша Псковского театра драмы представлена на сайте. Все спектакли доступны по «Пушкинской карте».