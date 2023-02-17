Псковский театр драмы опубликовал афишу на 23-26 февраля

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представляет афишу мероприятий на праздничные дни с 23 по 26 февраля, в которую вошли комедии на большой и малой сцене, трагедия Шекспира «Отелло» и четыре спектакля для детей, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.
Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В репертуаре Псковского театра драмы родители найдут спектакли для детей разных возрастов: от бэби-спектаклей для малышей до сказок для школьников.
С малышами от 2-х до 6-ти лет зрители могут посетить бэби-спектакли «Год Жирафа» (24 февраля в 11:00) и «Невероятные приключения голубя Петра» (25, 26 февраля в 11:00).
Театр рекомендует своим зрителям приобретать билеты на детские спектакли заранее. «Если вы придете с ребенком в театр в надежде купить билеты перед спектаклем, а их не будет, маленький зритель, ожидающий праздника, очень расстроится», - добавили в пресс-службе.
Каждому зрителю нужен свой билет – и ребенку, и родителю. Афиша для детей.
В репертуаре Псковского театра драмы присутствуют также спектакли для взрослых:
Билетов на спектакли в праздничные выходные осталось считаное количество. Полная афиша Псковского театра драмы представлена на сайте. Все спектакли доступны по «Пушкинской карте».