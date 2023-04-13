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В Пскове стартовали показы мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу. ФОТО

В пятницу, 28 апреля, на территории Довмонтова города Псковского кремля стартовал показ мультимедийного спектакля, посвященного великой русской правительнице княгине Ольге, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Увидеть шоу будет можно до 9 мая.

Спектакль рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий.