Сцена / Спектакли

«Подстрочник»: О чем «Говорит Москва» в Пскове? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 мая.

Уже 19 мая в Псковском драмтеатре состоится премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. За два дня до премьеры актриса пришла в студию «ПЛН FM» вместе с режиссером спектакля Александром Суховским. Они рассказали, что это будет за спектакль, как он создавался и чем может запомниться псковичам.

Вела эфир Дина Дабришюте.