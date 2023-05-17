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Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры «Говорит Москва»

Подходит к финалу репетиционный период спектакля «Говорит Москва»: уже в пятницу и в выходные дни новый зал псковского театра драмы примет зрителей на премьере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

В монопьесе популярного драматурга Юлии Поспеловой, чьи тексты ставились во многих театрах страны, не называются по фамилиям ни Сталин, ни его дочь Светлана Аллилуева, однако исторические прототипы персонажей угадываются. Роль Светланы, за которую брались такие известные и многоопытные артистки как Наталья Тенякова в МХТ имени Чехова и Наталья Кузнецова, в Пскове исполнит лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Среди ролей Линды Ахметзяновой в Пскове: акушерка Вань Синь – «Лягушки» Мо Яня, Елена Андреевна – «Дядя Ваня» Антона Чехова, Алла Вадимовна – «Зойкина квартира» Михаила Булгакова и другие.

Создатели спектакля подчеркивают, что «Говорит Москва» - не биографическая драма или документальный спектакль. «Это некая фантазия Юлия Поспеловой на основе биографии Светланы Аллилуевой, на основе ее знаменитых “Двадцати писем к другу”. Хоть в основе и лежит реальный персонаж, она создала этот образ в соответствии со своими взглядами, а мы идем вслед за драматургом», – рассказал режиссер Александр Суховский.

Сценографию и костюмы к спектаклю создал главный художник театра, лауреат «Золотой маски» Александр Стройло. В предметном мире спектакля зритель заметит некоторые вещи сталинской эпохи, например, издание сказок или номер газеты «Правда» за 1943 год, однако, как говорит режиссер, «нет задачи погрузиться в эпоху». «Решение этого спектакля принципиально другое. Это некое блуждание по воспоминаниям, по подсознанию героини. Конечно, в ее воспоминаниях всплывают реальные предметы – от телефона до пачки сигарет того времени. И костюм отсылает нас к тому времени. Но так как воспоминания в нашем сознании могут преломляться необычным образом, эти реальные предметы будут сочетаться с условной символической декорацией, а на фоне может возникнуть современная музыка», – отметил Александр Суховский.

Премьерные показы пройдут в новом зале псковского театра драмы 19, 20, 21 и 24, 25, 26 мая. Билеты уже в продаже по ссылке.