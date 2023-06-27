Сцена / Спектакли

Опубликована афиша Псковского театра драмы на август и сентябрь

Новый сезон в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина откроется 24 августа. Продажи билетов на репертуарные спектакли августа и сентября уже открыты. Итогом первого осеннего месяца станет премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» в постановке Александры Ловянниковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Стартовым спектаклем сезона 24 августа станет «Морфий» – спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В нем режиссер Антон Федоров объединил «медицинские рассказы» Булгакова – «Записки юного врача» и «Морфий». В главных ролях – артисты Александр Овчаренко (Доктор) и Камиль Хардин (Поляков), номинированные за свои роли на «Золотую маску», а также Наталья Петрова – актриса, завоевавшая в этом году главную театральную премию страны за роль Анны Николаевны.

26 и 29 августа театр приглашает зрителей на комедию «Сережа очень тупой», которую поставил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев по пьесе известного современного драматурга и прозаика Дмитрия Данилова (его же «Свидетельские показания» труппа сыграет в сентябре).

Детский репертуар в новом сезоне откроется спектаклем «Слон и птичка» для младшеклассников. Спектакль по сказке современной писательницы Анастасии Момот поставил артист труппы, режиссер Анатолий Кузьмин. «Слон и птичка» юные зрители увидят 26 августа и 3 сентября.

Свежий спектакль театра «Лягушки» вернется к публике 27 августа. Эпическая драма по роману китайского писателя Мо Яня охватит более 50 лет жизни уезда Гаоми.

Увидеть последнюю премьеру сезона – спектакль Александра Суховского «Говорит Москва» с Линдой Ахметзяновой в главной роли – зрители смогут 14 и 24 сентября. Эта же артистка играет акушерку Вань Синь в «Лягушках».

В музыкальной афише театра – спектакли-кабаре в постановке художественного руководителя Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» (8, 21, 29 сентября) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (9, 23 сентября и 1 октября), а также спектакль-концерт по военным песням «Случайный вальс» (16 сентября).

«Маленький театр», в котором идут постановки для малышей от 2-х до 6-ти лет, начнет работу 9 сентября: по выходным родители могут привести детей на бэби-спектакли молодого режиссера Александры Ловянниковой «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа». А 30 сентября и 1 октября маленьких зрителей приглашают в «Большое космическое путешествие» – на новый спектакль того же режиссера по пьесе Петра Вяткина, написанной специально для нашего театра.

Также в сентябре Псковский театр драмы покажет постановки по Пушкину («Пиковая дама», «Метель»), Чехову («Дядя Ваня», «Ионыч»), Цветаевой («Цветаева и саксофон»), Флоберу («Бовари»), Шоу («Пигмалион») и Шекспиру («Отелло»). Современная драма будет представлена спектаклями «Жанна» (Ярослава Пулинович), «Гробница малыша Тутанхамона» (Оливия Дюфо), «Пленные духи» (Владимир и Олег Пресняковы), «Сережа очень тупой» (Дмитрий Данилов).

Юбилейный, 30-й, Пушкинский театральный фестиваль стартует 7 сентября и завершится 28 сентября. Программа будет опубликована дополнительно.

Ознакомиться с репертуаром Псковского театра драмы и купить билеты онлайн можно на официальном сайте театра.

Касса театра в июле будет работать с 11.30 до 20.00 (перерыв с 15.00 до 15.30) с выходными в воскресенье и понедельник по адресу: ул. Пушкина, 13.