Андрей Пронин: Я был готов, что люди уйдут со спектакля «Лягушки»

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился воспоминаниями о первом показа спектакля «Лягушки».
Кроме того, инсценировщик спектакля «Лягушки» рассказал, что идея поставить спектакль по роману Мо Яня у него возникла очень давно, еще до того, как он оказался в Псковском театре драмы.
«Мы хотим, чтобы репертуар нашего театра был максимально разнообразным. Кроме того, мы пытаемся делать что-то сбалансированное и в тот же момент что-то неожиданное», – подытожил гость студии.
Напомним, спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».