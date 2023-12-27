Сцена / Спектакли

Театр драмы в Пскове анонсировал афишу на февраль и старт продаж на новый спектакль

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал февральский репертуар и открыл продажи билетов на новый спектакль «Влюбленные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В февральскую афишу вошло 27 спектаклей разных жанров, среди которых новинки последних лет, театральные хиты, музыкальные и детские постановки, спектакли-участники международных фестивалей. Кроме того, уже сейчас можно приобрести билеты на премьеру комедии «Влюбленные», которые состоятся 8, 9 и 10 марта.

Спектакль «Влюбленные» будет поставлен в Псковском театре драмы по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони. Главные роли исполнят Дарья Чураева и Наталья Петрова, две обладательницы Национальной театральной премии «Золотая маска», и новый артист театра Алексей Ухов.

11 и 13 февраля театр в третий и четвертый раз покажет премьерный спектакль Дмитрия Месхиева «Мой не мой» по пьесе Андрея Иванова «С училища». В репертуар большой сцены также вошли спектакли: «Отелло» (2 февраля), «Пигмалион» (4 февраля), «Дядя Ваня» (7 и 8 февраля), «Пленные духи» (15 февраля), «Жанна» (17 февраля), «Лягушки» (20 февраля), «Морфий» (23 и 24 февраля).

Большим успехом неизменно пользуются у зрителей спектакли малой формы по произведениям классиков – «Пиковая дама» (6, 28 февраля), «Ионыч» (14 февраля), «Метель» (3, 18 февраля), «Бовари» (9, 10 февраля), моноспектакль Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» (24, 25 февраля) и моноспектакль Ирины Евдокимовой «Посвящается Я…». Еще два спектакля пройдут на малой сцене, но уже по пьесам современных драматургов – драма «Гробница малыша Тутанхамона» (25 февраля) и комедия «Сережа очень тупой» (21, 22 февраля), а в Новом зале – моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» (3, 4, 22 февраля).

В музыкальной программе значатся: новый спектакль «Фламенко» (14, 15 февраля), спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (6, 10, 18, 27 февраля) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (3, 9, 16, 25 февраля), спектакль-концерт Ирины Евдокимовой «Гимн любви» (17 февраля), спектакль-концерт «Случайный вальс» (28, 29 февраля).

Родителей с детьми от 2-х до 6-ти лет театр приглашает на бэби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра», младшеклассников – на спектакль «Слон и птичка», а учеников пятых-восьмых классов – на спектакль «Что в конверте?».

Билеты в театр на новогодние праздники, январь и февраль уже ждут зрителей в кассе по адресу улица Пушкина, 13.

Также театр напоминает, что почти все спектакли доступны для покупки по «Пушкинской карте». И уже сегодня можно потратить остаток этого года на спектакли 2024-го.