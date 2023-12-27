Постановку «Ванька-мечтатель» покажут в псковской филармонии

Псковская областная филармония 8 января приглашает на бесплатный показ музыкально-хореографической постановки «Ванька-мечтатель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Это яркая история для детей и взрослых о герое, который в поисках достойной невесты противостоит чёрту, встречает дивных птиц и картавых девиц, расколдовывает заколдованных, а за самым главным спускается в подвал древней башни. Основанный на сюжетах псковских легенд и сказок, спектакль наполняется народными напевами и танцами Псковской земли», - рассказали в ТКД.
Режиссер-постановщик и автор сценария – Аркадий Гевондов.
В постановке участвуют:
Вход по пригласительным билетам, их можно получить в кассе БКЗ.