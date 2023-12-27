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Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове

Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове на новогодних праздниках в Большом концертном зале областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По задумке режиссера-постановщика Аркадия Гевондова, весь спектакль был пронизан псковскими легендами и сказками, народными напевами и танцами Псковской земли.

Ансамбль русской музыки «Псков» и солистка Елена Федина исполнили музыку и песни, характерные для псковского региона. Фольклорный ансамбль «Уграда» познакомил зрителей с обычаями и традициями псковской свадьбы, а театр танца «Русские узоры» закружил зрителей в танцевальном вихре.

Кроме того, клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» представил зрителям настоящий бой, перенося зрителей в глубокую историю Псковщины. В главных ролях выступили Сергей и Марина Лысенко, а также Егор Мартыненко.