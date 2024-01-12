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«Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 января. Новый выпуск посвящен очередной премьере Псковского драмтеатра. 27 и 28 января зрители увидят спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева.

О том, как бытовая комедия превращается в криминальную драму, радиослушателям рассказали артисты Псковского драмтеатра, исполнители главных ролей в спектакле Максим Митяшин и Ксения Чехова. Ведущая Дина Дабришюте.