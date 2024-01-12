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О декорациях и музыкальном сопровождении спектакля «Мой не мой» рассказали артисты Псковского театра драмы

О декорациях и музыкальном сопровождении спектакля «Мой не мой» рассказали исполнители главных ролей, артисты Псковского театра драмы Ксения Чехова и Максим Митяшин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».

«Художник-постановщик спектакля "Мой не мой" Александр Стройло вдохновлялся картиной под названием "Шарик улетел". Декорации спектакля - это воплощение того, что нарисовано на этой картине. А вот конкретных временных рамок, в которые происходит действие спектакля, нет», - делится Ксения Чехова.

Кроме того, артистка рассказала, что часть декораций, некоторые сценографические элементы придумал исполнитель главной роли в спектакле Максим Митяшин.

«Прелесть спектакля в том, что режиссёр не является деспотичным в принятии решений. Режиссер спектакля Дмитрий Месхиев находится в диалоге с занятыми в спектакле артистами, и прислушивается к их идеям», - поделился особенностями работы над постановкой Максим Митяшин.

Ксения Чехова рассказала слушателям о том, что когда в театре переделывали пьесу из белорусской на русский лад, ее «опсковили».

«В спектакле будут названы места, которые имеют отношение к Пскову. Например, прозвучит название "рынок Нива" и еще пара мест, которые зритель услышит и узнает», - сообщает артистка.

Максим Митяшин в свою очередь рассказал о музыкальном сопровождении спектакля.

«В спектакле небольшое количество треков, своеобразный минимализм. Но это будет точечно и ярко. И вся музыка спектакля исполняется псковскими коллективами. Стоит отдельно отметить, что музыка в спектакле – это лейтмотив персонажей», - резюмировал гость эфира.

Напомним, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 27 и 28 января покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016), идущей в десятках театров и номинированной на Национальную театральную премию «Золотая маска».