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Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей

Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей и гостей города. Об этом сообщил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Билеты продаются очень быстро и хорошо. На некоторые спектакли нашего театра билетов вообще нет никогда. Это какое-то чудо, но как только у нас спектакли некоторые появляются в репертуаре», – рассказал он.

По словам Дмитрия Месхиева, мест на спектакль «Постой, паровоз!» уже нет до конца марта.

«Мы ставим по 8-10 спектаклей "Паровоза" - одного и другого. И нет никогда билетов. Ну просто никогда. Это, конечно, очень приятно. И спасибо зрителю за это. И это очень хорошо для театра. Но для меня это абсолютный феномен», – заключил он.