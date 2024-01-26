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Дмитрий Месхиев: Когда драмтеатр в городе один, репертуар должен быть разнообразным

Если в городе есть один драматический театр, то его репертуар должен быть разнообразным. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы когда-то с нашим арт-директором взяли телевизионную модель, разделили направление в нашем театре на такие лоты, даже иногда по возрастной признаку. И это довольно быстро сработало. Считаю, что когда драматический театр в городе один, он должен быть чрезвычайно разнообразен, на все вкусы», – сказал Дмитрий Месхиев.

Как отметил гость студии, сейчас у театра есть и частичное планирование репертуара на 2026 год.

«Стараюсь внедрять разнообразные вещи, делать так, чтобы на всякого разного зрителя мы могли как-то угадать. У нас уже сейчас частично 2026 год есть в планировании и что-то уже на 2027. Это живой организм, что-то может измениться, нужно взвешивать, что мы снимем, что оставим, на что будет ходить зритель, на что он не будет, и мы вынуждены будем снять. Зачастую составляем планы на три года вперед, но перед окончательным планированием на следующий год какие-то позиции меняем», – добавил он.