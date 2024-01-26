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Документальный спектакль «Рядовой Александр Матросов» покажут в Великих Луках

Премьера документального спектакля «Рядовой Александр Матросов» (6+) в постановке художественного руководителя Великолукского драматического театра Анны Потаповой состоится в Великих Луках сегодня, 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Спектакль создан на основе документальных источников и говорит на языке писем, записок, устных и письменных воспоминаний.

В постановке заняты артисты: Елена Владимирова, Юрий Савельев, Никита Шатов, Вячеслав Евдокименко, Оксана Бугаец, Мария Железнова, Ирина Кругленко, Ксения Устьянцева.

«Театр чтит и гордится памятью о великом подвиге советского народа, победившего немецкого врага. Спектакли позволяют сохранить память о Великой Отечественной войне, передать зрителям гордость за подвиги наших предков, воспитывать в подрастающем поколении уважение к своему городу – городу воинской славы, к своей стране», - заключили в театре.

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Напомним, 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, который на Псковской земле совершил свой знаменитый подвиг, исполнилось 5 февраля.