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Сцена / Спектакли

Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта

16.02.2024 15:27|ПсковКомментариев: 0

Премьеру спектакля «Влюбленные» по пьесе Карло Гольдони представит Псковский театр драмы 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Показы спектакля пройдут 8, 9 и 10 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки... Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке», — так Осип Мандельштам писал об этой комедии.

Пьес великого итальянского драматурга XVIII века и реформатора театра на псковской сцене не было семьдесят лет. В последний раз ставили «Трактирщицу», и было это в 1953 году (спектакль фактически завершил трилогию, начатую в 1946-м «Забавным случаем» и в 1948-м «Слугой двух господ»). В 2024-м режиссер Александра Пайчадзе обратилась к менее известному в России произведению итальянского классика — «Влюбленные» (1759).

«"Влюбленные" — яркий пример комедии характеров, то есть такой, в которой источником комизма становятся не нелепые и парадоксальные стечения обстоятельств, а личные качества персонажей, порою преувеличенные до неправдоподобия. Главные герои "Влюбленных" — молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом», – рассказали в театре о сюжете спектакля.

Эти герои, судя по всему, почти без преувеличения списаны с натуры. Гольдони гостил в Риме и жил в доме аббата Пьетро Полони. Дочь аббата Маддалена и ее жених Бартоломео Пинто бесконечно и шумно ссорились, словно были не влюбленными, а заклятыми врагами.

«Я видел их в Риме, я был другом и наперсником обоих... Я неоднократно слышал их ссоры, крики, взрывы отчаяния, видел разорванные носовые платки, разбитые зеркала, выхваченные ножи. Мои любовники несколько утрированы, но от этого не менее правдивы. Сознаюсь, что в моей пьесе больше правды, чем правдоподобия», — писал Гольдони в мемуарах. Маддалена Полони стала прототипом Эуджении, Бартоломео Пинто — прототипом Фульдженцио, болтливого и взбалмошного аббата Гольдони вывел под именем Фабрицио, а сам, по мнению многих ученых, укрылся за женской маской Фламминии.

Режиссер Александра Пайчадзе переносит действие в Италию 1960-х — эпоху больших надежд и глобальных перемен, расцвета кинематографа и высокой моды.

Над костюмами и сценографией спектакля работает театральный художник Сергей Илларионов (а еще режиссер и хореограф), оформивший спектакли в десятках театров России, включая МХТ имени Чехова и БДТ имени Товстоногова.

Световую партитуру создает один из ведущих российских художников по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (псковский зритель знаком с его работами в спектаклях «Морфий», «Лягушки», за которые он также был номинирован на премию). Музыку для спектакля пишет композитор Илья Амелин, чей саундтрек звучит в псковском спектакле «Метель». Хореографом спектакля выступает балетмейстер Псковского театра драмы Илона Гончар («Лягушки», «Мой не мой», «Зойкина квартира» и другие спектакли).

В роли Эуджении к зрителю выйдет Дарья Чураева, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», Фульдженцио сыграет новый артист театра, ранее ведущий актер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Алексей Ухов. Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин и студент Псковского областного колледжа искусств Александр Петровский.

Первые показы спектакля состоятся 8, 9, 10 и 31 марта.

Спектакль для зрителей 18+.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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