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Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри «Золотой маски»

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы посмотрели члены жюри фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Показ состоялся в Пскове вчера, 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского театра драмы

В частности, спектакль оценивали председатель жюри, известный педагог и режиссер Сергей Женовач и актер Андрей Мерзликин. С полным списком жюри можно ознакомиться здесь>>>

Напомним, с этого года театры-участники не показывают спектакли в Москве, члены жюри приезжают к ним. Это их первый выезд в регионы.

Напомним, «Лягушки» – первая постановка романа китайского писателя Мо Яня. Спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.

«Результаты ждём в мае этого года», - добавили в театре.