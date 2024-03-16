Сцена / Спектакли

Ереванский театр драмы покажет спектакли в Пскове

Два спектакля представит Ереванский русский драматический театр имени К. С. Станиславского на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 11 и 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Событие состоится в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Зарубежная программа»).

Труппа из Армении покажет в Пскове русскую классику – «Маленькие трагедии» Александра Пушкина – и современную драму «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе «Звериные истории» американского драматурга Дона Нигро.

«Маленькие трагедии» – недавняя премьера театра, приуроченная к году Пушкина. Как рассказал режиссер, художественный руководитель театра Карен Нерсисян, первые показы спектакля в Ереване прошли с успехом. В апреле Ереванский театр имени Станиславского с этим спектаклем примет участие в Международном театральном фестивале «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, после чего посетит с «Большими гастролями» Псков и Великий Новгород.