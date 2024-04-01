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О сложностях работы на сцене Псковского театра рассказал Карен Нерсисян в эфире радио ПЛН FM

О сложностях работы на сцене Псковского театра драмы рассказал художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра имени К. Станиславского Карен Нерсисян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сложно потому, что сцена специфическая, не совсем стандартная. Но нам легко. Совершенно потрясающие цеха Псковского театра. Ребята монтировщики, реквизиторы - все. Они помогают нам так, что любой вопрос решается мгновенно. А можно так? "Сделаем!". А вот это невозможно? "Конечно, невозможно, но мы сделаем". Так что все в порядке», - поделился Карен Нерсисян.

Он добавил, псковские зрители хорошо встретил актеров Ереванского театра.