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Режиссер «Амфитриона»: Просто сидеть и отдыхать у зрителя не получится

Спектакля «Амфитрион» станет тренингом для псковского зрителя. Об этом режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Текст мы не трогали, он очень "кудрявый", на слух его воспринимать не просто, здесь зрителю придется поработать. Просто сидеть и отдыхать не получится. Но это своеобразный тренинг как для нас, так и для зрителя», – рассказал Ильгиз Зайниев.

По мнению режиссера, каждый раз, когда в процессе работы над картиной происходит упрощение материала, то «теряется развитие».

«Мы не развиваемся, а упрощаемся. Именно стихотворный текст с образными выражениями – большой тренинг для зрителей и артистов. Для того, чтобы артист развивался, а зритель не упрощался, такие вещи иногда надо делать. Когда ставишь любую классику, надо смотреть, чем она актуальна сегодня, как зритель сможет транслировать это на себя», - добавил Ильгиз Зайниев.

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Уже завтра, 14 мая, в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Амфитрион», созданного по пьесе Жан-Батиста Мольера. В основе произведения лежит античный мифологический сюжет о зачатии Геракла.