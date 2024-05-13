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Художник спектакля «Амфитрион»: Малая сцена Псковского театра драмы достаточно удачная для постановки пьесы

Малая сцена Псковского театра драмы выступила удачным пространством для постановки спектакля «Амфитрион». Об этом художник спектакля, главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Малая сцена позволила нам разделить возвышенность и низменность персонажей. Пространство достаточно удачное, места достаточно, на мой взгляд. Мне хотелось добиться такого ощущения, что в какое-то максимально простое, знакомое нам пространство, в дачный поселок врезается комета из чего-то яркого, светящегося, блестящего. Настолько разная должна быть атмосфера, такого эффекта хотел добиться», – рассказал Геннадий Скоморохов.

При этом костюмы людей и богов в пьесе будут диктовать иное время и иную природу существования, несмотря на сохраненный сюжет и текст «Амфитриона».

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Уже завтра, 14 мая, в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Амфитрион», созданного по пьесе Жан-Батиста Мольера. В основе произведения лежит античный мифологический сюжет о зачатии Геракла.