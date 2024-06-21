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Лауреатов премии «Золотая маска» готовятся объявить в Москве

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы борется за «Золотую маску» в восьми номинациях. Торжественная церемония, на которой объявят лауреатов премии, уже началась на сцене Вахтанговского театра в Москве, сообщает Telegram-канал Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Telegram-канал Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Лягушки» псковского театра борется за «Золотую маску» в восьми номинациях:

«Лучший драматический спектакль большой формы»,

«Лучшая работа режиссера» (Никита Кобелев),

«Лучшая женская роль» (Линда Ахметзянова),

«Лучшая мужская роль» (Сергей Скобелев),

«Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Кугай),

«Лучшая работа художника» (Нана Абдрашитова),

«Лучшая работа художника по костюмам» (Нана Абдрашитова),

«Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин).

Роман «Лягушки» был написан одним из самых известных в современном Китае прозаиков Мо Янем в 2009 году. В 2011-м произведение было удостоено престижной китайской литературной награды – Премии Мао Дуня, а в 2012-м автор получил Нобелевскую премию по литературе. Действие «Лягушек», как и большинства произведений Мо Яня, происходит в уезде Гаоми провинции Шаньдун на протяжении более чем 50 лет – с 1950-х до начала XXI века. Необычайно одаренная акушерка Вань Синь становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

Премьерный показ спектакля «Лягушки» состоялся 19 апреля 2023 года. В октябре спектакль открыл ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге – один из самых авторитетных театральных форумов Европы.

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Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссер спектакля – Никита Кобелев (Москва), художник – Нана Абдрашитова (Москва), художник по свету – Игорь Фомин (Санкт-Петербург), видеохудожник – Илья Старилов (Москва), хореограф – Илона Гончар (Псков).

Актерский состав: Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Галина Шукшанова, Виктор Яковлев, Наталья Петрова, Александра Кашина, Александр Овчаренко, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Денис Кугай, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков, Мария Фомина, Валентина Банакова, Георгий Болонев, Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин, Камиль Хардин, Ярослав Погодин.

Автор оригинала: Мо Янь (Китай). Спектакль авторизирован Китайским литературным авторским обществом.