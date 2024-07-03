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Первой премьерой нового театрального сезона в Пскове станут «Маленькие трагедии»

«Маленькие трагедии» станут первой премьерой нового сезона Псковского театра драмы. В юбилейный пушкинский год театр обратился к великому произведению классика. Об этом Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Псковский академический театр драмы имени Пушкина / Telegram-канал

Спектакль поставит Гульназ Балпеисова – выпускница Щукинского училища, ученица Римаса Туминаса, один из наиболее заметных сегодня молодых режиссеров. Как ассистент-стажер, а впоследствии ассистент режиссера работала над спектаклями в Вахтанговском театре: Туминаса («Евгений Онегин», «Война и мир»), Юрия Бутусова («Бег»), Сильвиу Пуркарете («Мнимый больной»).

Самостоятельные режиссерские работы Гульназ Балпеисовой можно увидеть в Театре имени Евгения Вахтангова, в «Современнике», в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, Русском театре драмы имени М. Лермонтова (Алматы, Казахстан), Казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, вильнюсском Малом театре и других.

Зрители ХХХ Пушкинского театрального фестиваля видели спектакль Гульназ Балпеисовой «Нянины сказки» с Еленой Камбуровой в главной роли.

Премьера «Маленьких трагедий» запланирована на ноябрь.