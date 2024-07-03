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Спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» в псковском театре стали доступны по «Пушкинской карте»

Спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» из репертуара Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина стали доступны по «Пушкинской карте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

Обладатели «Пушкинской карты», молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, могут воспользоваться ею при покупке билетов на последние премьеры Псковского театра драмы, а также на многие гастрольные и репертуарные спектакли.

Две комедии классиков мировой драматургии пополнили репертуар большой и малой сцен в прошлом театральном сезоне. Ильгиз Зайниев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», поставил пьесу Мольера «Амфитрион». Александра Пайчадзе обратилась к итальянской комедии Карло Гольдони «Влюбленные». Музыкант театра Иван Федоров стал автором идеи музыкально-поэтического вечера «Фламенко». Эти спектакли доступны по «Пушкинской карте».

Ближайшие показы спектакля «Амфитрион» состоятся 29, 31 августа и 5, 6 сентября, «Влюбленных» – 1 сентября, «Фламенко» – 30 августа и 10 сентября.

Также театр приглашает школьников и студентов воспользоваться редкой возможностью увидеть спектакли Русского драматического театра Удмуртии на псковской сцене. По «Пушкинской картой» можно посетить мистический триллер «Дама Пик» по повести Пушкина и детектив «Ножницы» немецкого драматурга ХХ века Пауля Портнера.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Пушкинская карта» позволит ее обладателям посмотреть в Псковском театре драмы:

комедии «Пигмалион», «Сережа очень тупой»,

детектив «Свидетельские показания»,

классику «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Зойкина квартира», «Бовари», «Морфий», «Ревизор», «Смерть Тарелкина» и другие спектакли.

119-й театральный сезон откроется в Пскове 27 августа. Ознакомиться с афишей и выбрать спектакль можно на официальном сайте.