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«Два капитана» поставят в Псковском драмтеатре с участием воспитанников мастерской «Гвозди»

Постановку по произведению Вениамина Каверина «Два капитана» сделают в Пскове с участием воспитанников детской театральной мастерской «Гвозди». Об этом сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Молодые актеры выступят под руководством художественного руководителя Казанского театра юного зрителя Радиона Букаева. Премьера спектакля запланирована на зиму 2026 года.

«Недавно Радион Букаев позвонил мне и спросил, не будет ли четырех детей для спектакля, и я ответил, что будет», - поделился Андрей Пронин.