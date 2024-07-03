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Репертуар псковского театра пополнят «Маленькие трагедии» Пушкина

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал репертуар до конца осени. В ноябре зрителей ждет премьера «Маленьких трагедий» Пушкина, также репертуар пополнит спектакль Александринского театра «Записки нервного капельдинера».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В афише ноября – спектакли по произведениям русской и мировой классики (Пушкин, Чехов, Булгаков, Гольдони, Мольер, Шоу), современной драматургии, музыкальные вечера и постановки для детей.

27 и 28 ноября состоится псковская премьера спектакля народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера». Маститый актер Александринского театра Игорь Волков – мастер моноспектакля, его индивидуальные работы отмечены театральными премиями, признаны критикой и любимы публикой (псковичи могли видеть его «Веселенькое кладбище»).

«Записки нервного капельдинера» созданы на основе рассказов Михаила Зощенко самим Волковым – артист является и автором литературной и сценической композиций спектакля, и исполнителем роли зощенковского «маленького человека» Василия Былинкина. В эмоциональном повествовании артиста соединятся нежная лирика и жесткий гротеск, тонкий юмор и трагическое сочувствие к герою.

В год 225-летия Пушкина Псковский театр драмы обратился к великому произведению классика – 30 ноября и 1 декабря труппа представит премьеру «Маленьких трагедий». Над спектаклем уже работает Гульназ Балпеисова – выпускница Щукинского училища, ученица Римаса Туминаса, одна из наиболее заметных сегодня молодых режиссеров.

На фото Гульназ Балпеисова

Ее спектакли идут в Театре имени Евгения Вахтангова, в «Современнике», в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, Русском театре драмы имени М. Лермонтова (Алматы, Казахстан), Казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, вильнюсском Малом театре и других. Зрители ХХХ Пушкинского театрального фестиваля видели спектакль Гульназ Балпеисовой «Нянины сказки» с Еленой Камбуровой в главной роли.