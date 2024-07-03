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Заключительную серию спектаклей в буфете представят псковичам в июне

Заключительную серию спектаклей в буфете представят псковичам в июне. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В июне я выпущу четвертую серию, уже финальную, я надеюсь, музыкального спектакля в буфете. У меня был план четырех спектаклей, но я хотел это растянуть на подольше. Меня, в первую очередь, творческие работники театра заставляют и говорят, что нам очень важно, нужно. Я уже поставлю четвертый спектакль в буфете и, надеюсь, что на этом я со спектаклями музыкальными в буфете покончу», – сказал Дмитрий Месхиев.

Напомним, третью часть - «Перекресток» - псковский театр представит в декабре.