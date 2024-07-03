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Большое театрализованное представление готовит псковский театр ко Дню Победы

Большое музыкально-поэтическое театрализованное представление поставит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина ко Дню Победы. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, к 9 мая в честь юбилейного Дня Победы мы сделаем большое музыкально-поэтическое театрализованное представление, касающееся Великой Отечественной войны, Победы и всего, что с этим связано. Премьера у нас будет 8 мая, мы будем играть три дня - 8, 9, 10 мая», — сказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что в случае успеха спектакля среди зрителей, постановку продолжат часто ставить на сцене Пскова.

«Это мы планируем самостоятельно, у нас никакого госзаказа не было ни на Пушкина, ни на День Победы. Это просто святые вещи, все-таки. Как бы банально это ни звучало. И я считаю, что я, как руководитель театра, не могу пропустить юбилей Пушкина и уж тем более День Победы в военном городе», — добавил Дмитрий Месхиев.