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Псковский театр драмы анонсировал премьеры нового сезона

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина рассказал о премьерах 119-го сезона. В планах театра – спектакли по Пушкину, Андрееву и Диккенсу, продолжение серии музыкальных вечеров в буфете и международный фестиваль «Кулов-фест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина театр выпустит «Маленькие трагедии». 30 ноября и 1 декабря пройдут первые показы спектакля Гульназ Балпеисовой, ученицы Римаса Туминаса, сотрудничавшей с Театром имени Евг. Вахтангова, «Современником», Театром музыки и поэзии Елены Камбуровой, ведущими театральными коллективами Казахстана. Сценографию режиссер сочинит вместе с главным художником театра, лауреатом «Золотой маски» Александром Стройло – он же выступит художником по костюмам.

Завершит 2024 год премьера музыкального спектакля художественного руководителя Псковской драмы Дмитрия Месхиева «Перекресток» по русскому романсу и русской поэзии. Музыкальную серию в июне 2025 года закроет спектакль Дмитрия Месхиева по песням из кино. Напомним, в Псковском театре драмы с успехом идут спектакли-концерты и спектакли-кабаре «Постой, паровоз!», «Случайный вальс» и «Фламенко».

Репертуар малой сцены весной 2025 года пополнит «Каинова печать» по полузабытой пьесе Леонида Андреева (второе название пьесы – «Не убий!»). Это будет первое сотрудничество псковской драмы с молодым режиссером Тимуром Куловым, автором спектаклей в Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Липецке, Новокузнецке, Тюмени, Абакане, Казани, Минске. Многие его постановки получают награды престижных театральных фестивалей, а спектакль «Приключения Рустэма» в Татарском ТЮЗе им. Г. Кариева в 2024 году был отмечен специальным призом жюри национальной театральной премии «Золотая маска».

Тимуру Кулову Псковский театр драмы посвятит в декабре именной фестиваль «Кулов-фест» (продолжая серию событий, презентующих творчество ярких деятелей современной культуры, – «Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест»), в котором примут участие со спектаклями Кулова Петербургский ТЮЗ им. А. Брянцева (с этого сезона Тимур служит в этом театре штатным режиссером), Буинский драматический театр, Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан). Премьера и фестиваль Тимура Кулова также продолжат проект Псковского театра драмы – филиала Национального драматического театра России – «Режиссеры из национальных регионов России в Псковском театре драмы».

В 2025 году приступит к работе с псковской труппой петербургский режиссер Андрей Гончаров, автор спектаклей в МХТ им. Чехова, Театре на Таганке, Московском ТЮЗе и других театрах страны, ученик Вениамина Фильштинского. В июле на основной сцене театра выйдет его премьера «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса – как раз 100 лет назад спектакль по этому произведению пополнил репертуар МХАТа.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне театр подарит зрителям спектакль-концерт на большой сцене с участием ведущих артистов.