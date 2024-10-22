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«Амфитрион» заменят на «Пиковую даму» в псковском театре

В связи с болезнью одного из артистов театр принял решение 2 ноября заменить спектакль «Амфитрион» на «Пиковую даму». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Купленные билеты остаются действительными.

«Если вам не подходит замена, вы можете сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора», - добавили в театре.