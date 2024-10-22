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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

«Амфитрион» заменят на «Пиковую даму» в псковском театре

02.11.2024 10:15|ПсковКомментариев: 0

В связи с болезнью одного из артистов театр принял решение 2 ноября заменить спектакль «Амфитрион» на «Пиковую даму». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Купленные билеты остаются действительными.

«Если вам не подходит замена, вы можете сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора», - добавили в театре. 

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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