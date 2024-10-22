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Спектакли «Пигмалион» в Псковском театре, назначенные на 3 и 4 ноября, переносятся из-за болезни артистов

Спектакль «Пигмалион», назначенный на 3 ноября в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, переносится на 2 февраля 2025 года. Билеты действительны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото: Псковский театр драмы

Спектакль «Пигмалион» 4 ноября будет заменен на спектакль «Влюбленные».Все билеты действительны. Перенос и замена связаны с болезнью артистов.

«В том случае, если перенос или замена спектакля неудобны для вас, вы имеете право вернуть билет по месту покупки», - добавили театре.